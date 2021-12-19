Болельщики Динамо выбрали игрока, который лучше всех выступал в течение декабря.

Шапаренко был признан игроком месяца в составе "бело-синих", сообщает пресс-служба клуба. Для Николая это уже третья награда за сезон (забирал он ее еще в сентябре и октябре).

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Участие в опросе приняли 5800 болельщиков, а за 23-летнего хавбека отдали свой голос 33% респондентов. Вторым с отставанием в 10% финишировал Виталий Буяльский, тройку замкнул Георгий Бущан, а четвертое и пятое места у Беньямина Вербича и Виталия Миколенко соответственно.

К слову, Николай Шапаренко в декабре отыграл все матчи полностью (с Вересом, Бенфикой и Зарей) и отметился результативной передачей во встрече с ровенчанами.

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