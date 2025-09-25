– Николай Шапаренко в Трабзонспор собирался?

– Я считаю, что он 2-3 года назад мог переходить. Когда он получил травму, конечно, было тяжело, но он восстановился и вернул свой пик. Как раз год назад, если бы его продали, это было бы очень сильно. Даже если бы это был Трабзонспор. Но я думаю, что могли быть и лучшие приглашения.

Шапаренко отказался от "Льва матча" с Францией, сделав дерзкое заявление

Шапаренко 1998 года рождения. Игрок уже давно сложился, тем более он играет с 16 лет. То есть уже можно его продавать, чтобы и клуб получил, и игрок еще поиграл на высоком уровне. Все от этого выиграют, – сказал Караваев в интервью On-side.

К слову, этом сезоне Николай сыграл за Динамо 12 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

"На прошлой неделе домой попал, 4 дня играл в Counter-Strike": Динамо "сгорело" NAVI – не хватило Забарного и Миколенко