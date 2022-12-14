"Насколько я понимаю, Шапаренко восстановится в одном из тренировочных сборов, начнет подготовку в составе Динамо.

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Надеюсь, что он войдет в сезон в составе Динамо, на которого можно будет рассчитывать", – рассказал Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Шапаренко получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата. По прогнозам врачей, на восстановление ему уйдет около шести месяцев.

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