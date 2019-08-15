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Шапаренко стал трансферной целью Црвены Звезды – сербы заманивают хавбека Лигой чемпионов

15:25 131 Читати українською
Шапаренко стал трансферной целью Црвены Звезды – сербы заманивают хавбека Лигой чемпионов
Николай Шапаренко / фото: ФК Динамо

Црвена Звезда планирует сделать предложение Динамо по покупке атакующего полузащитника Николая Шапаренко.

Руководство Црвены Звезды узнало о проблемах Шапаренко в Динамо и совет директоров сербского клуба готов сделать предложение киевлянам в размере 4-х миллионов евро, утверждает FC Dynamo Nation.

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В Белграде уверены, что справятся с Янг Бойз в квалификации Лиги чемпионов и участие в этом турнире будет привлекательным вариантом для самого игрока. Отмечается, наставник Звезды Владан Милоевич лично хочет видеть Шапаренко в команде. Он уже несколько раз просил руководство клуба провести переговоры по аренде Николая.

Ранее сообщалось, что потенциал Шапаренко высоко оценивается руководством Динамо и с ним не планируют расставаться, в том числе и на правах аренды. В нынешнем сезоне в официальных матчах за Динамо Николай еще не играл.

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Динамо Киев Динамо Киев Николай Шапаренко Николай Шапаренко Црвена Звезда Црвена Звезда Трансферы Динамо Киев
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