Полузащитник Динамо Николай Шапаренко получил статус лучшего игрока "бело-синих" по итогам октября, сообщает официальный сайт киевлян.

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В прошлом месяце Николай провел за команду Луческу 5 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами. На второй строчке, по голосам фанатов, оказался Денис Гармаш, а замыкает тройку Виктор Цыганков.

Напомним, в ЛЧ Динамо почти упустило шансы на выход из группы, а после 13-ти туров УПЛ киевляне лидируют, опережая Шахтер на три очка.

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