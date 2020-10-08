Украинский хавбек – игрок месяца в составе "бело-синих", сообщает официальный сайт клуба.

Динамо, Шахтер и Заря узнали потенциальные заработки в еврокубках – УЕФА обнародовал схему распределения призовых

За Шапаренко проголосовал 51 % болельщиков Динамо. Второе место занял полузащитник Виталий Буяльский (18 %), третий – голкипер Георгий Бущан (16%). Также в номинантах были вингер Карлос Де Пена (12 %) и защитник Виталий Миколенко (3 %).

К слову, в сентябре Николай Шапаренко провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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