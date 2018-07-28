Шапаренко сломал нос и не сыграет против Львова

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко получил повреждения в матче против Ворсклы и будет вынужден пропустить поединок против ФК Львов.
Шапаренко сломал нос в столкновении с защитником Ворсклы во время матча первого тура УПЛ, в котором Динамо принимало Ворсклу (1:0), сообщает Команда1.
Во Львове Николай точно не сможет помочь своей команде.
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Отметим, что отбыл свою дисквалификацию защитник киевлян Никита Бурда и вернулся в общую группу Денис Гармаш. Оба футболиста смогут сыграть против львовян.
Кроме этого, новичок "бело-синих" Сидклей полетел с командой во Львов и уже сегодня может дебютировать в составе Динамо.
Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между Львовом и Динамо состоится сегодня, 28 июля. Начало матча в 19:30.
Текстовую онлайн-трансляцию матча читайте на сайте "Футбол 24".
Львов – Динамо: анонс матча УПЛ