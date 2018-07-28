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Шапаренко сломал нос и не сыграет против Львова

11:12 4 Читати українською
Шапаренко сломал нос и не сыграет против Львова
Николай Шапараенко в матче против Ворсклы / фото. М. Бочка

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко получил повреждения в матче против Ворсклы и будет вынужден пропустить поединок против ФК Львов.

Шапаренко сломал нос в столкновении с защитником Ворсклы во время матча первого тура УПЛ, в котором Динамо принимало Ворсклу (1:0), сообщает Команда1.

Во Львове Николай точно не сможет помочь своей команде.

"Можно каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера", – Динамо жестко отреагировало на решение КДК по Исмаили

Отметим, что отбыл свою дисквалификацию защитник киевлян Никита Бурда и вернулся в общую группу Денис Гармаш. Оба футболиста смогут сыграть против львовян.

Кроме этого, новичок "бело-синих" Сидклей полетел с командой во Львов и уже сегодня может дебютировать в составе Динамо.

Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между Львовом и Динамо состоится сегодня, 28 июля. Начало матча в 19:30.

Текстовую онлайн-трансляцию матча читайте на сайте "Футбол 24".

Львов – Динамо: анонс матча УПЛ

Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
до матча
8
час
:
15
мин
Динамо Киев
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Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Львов - Динамо Киев
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