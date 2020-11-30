"Обычно это несправедливо. Такие матчи за выход в Лигу А, Лигу B должны 100% проводиться по спортивному принципу на футбольном поле, а не так, как они решили: техническое поражение.

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Это неуважение, я считаю, к Украине. Тем более, они (Швейцария – прим. Футбол 24) сколько сыграли матчей – 4? Ни одной встречи не выиграли и остаются в Лиге А – это смешно", – сказал Шапаренко в комментарии Профутбол Digital.

Заметим, заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии не состоялся из-за решения местного врача, а Украине присудили техническое поражение. Сборная в следующем сезоне будет выступать в дивизионе В, ведь заняла последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией.

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