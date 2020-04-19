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Шапаренко сформировал символическую сборную мира

14:55 58 Читати українською
Шапаренко сформировал символическую сборную мира
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко примерил на себя роль тренера с безграничными возможностями.

"Джанлуиджи Буффон в воротах. В защите – Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Серхио Рамос и Марсело. Затем Н'Голо Канте, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема и Килиант Мбаппе", – сказал Шапаренко в комментарии изданию Динамомания.

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Напомним, 21-летний полузащитник – воспитанник донецкого футбола. В УПЛ дебютировал в составе Мариуполя. В июле 2015 года перешел в Динамо как свободный агент. В текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол. В национальной сборной дебютировал в товарищеском матче против Марокко. Transfermarkt оценивает игрока в 3,2 млн евро.

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08:00
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Теги
Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Серхио Рамос Серхио Рамос Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Н'Голо Канте Н'Голо Канте Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Лионель Месси Лионель Месси Карим Бензема Карим Бензема Криштиану Роналду Криштиану Роналду Марсело Марсело Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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