Шапаренко сформировал символическую сборную мира

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко примерил на себя роль тренера с безграничными возможностями.

"Джанлуиджи Буффон в воротах. В защите – Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Серхио Рамос и Марсело. Затем Н'Голо Канте, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема и Килиант Мбаппе", – сказал Шапаренко в комментарии изданию Динамомания.

Шапаренко назвал топ-5 лучших защитников Украины

Напомним, 21-летний полузащитник – воспитанник донецкого футбола. В УПЛ дебютировал в составе Мариуполя. В июле 2015 года перешел в Динамо как свободный агент. В текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол. В национальной сборной дебютировал в товарищеском матче против Марокко. Transfermarkt оценивает игрока в 3,2 млн евро.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро