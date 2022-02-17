Шапаренко с опозданием присоединился к Динамо на турецких зборах
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко позже партнеров начал завершающий этап подготовки.
Хавбек сегодня прилетел в Турцию и присоединился к остальной команде, сообщает официальный сайт клуба.
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Перед общим вылетом Шапаренко сдал положительный тест на коронавирус, потому был вынужден оставаться дома. Лидер Динамо отбыл 5 дней карантина, сдал отрицательный тест и получил разрешение отправляться на сборы. Завершающий этап подготовки команды Мирчи Луческу продлится до 22 февраля, а 26-го возобновится официальный сезон матчем против Ингульца.
Добавим, что в текущей кампании Шапаренко провел 21 игру, в которой отметился 3 голами и 5 ассистами.
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