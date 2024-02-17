"Эта травма – самый сложный момент в карьере, 100%. Первый месяц было нормально, была большая поддержка. Но он как-то быстро прошел, а потом начались проблемы с восстановлением.

Суркис оценил звезду Динамо в 300 миллионов – своеобразный ответ Шахтеру

Я переехал в Антверпен для восстановления, это новая страна и было сложно. Успел улучшить там английский.

Сейчас более-менее восстановился, начинаю чувствовать себя так, как было раньше. После травмы было ощущение, будто это не мое колено", – рассказал Шапаренко в эфире YouTube-канала ВДИНАМО.

Напомним, в прошлом сезоне Шапаренко пропустил большую часть чемпионата из-за тяжелой травмы, сыграв в 12 поединках (2 результативные передачи). В текущем первенстве Николай провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и 2 ассистами. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Динамо не обыграло вторую команду Молдовы – гол Супряги спас от поражения, команда Шовковского снова не впечатлила