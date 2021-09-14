"С чем я связываю свой прогресс? Есть доверие от Луческу. И поэтому, считаю, идет прогресс не только у меня, но и у всех игроков Динамо, которые выступают в сборной и очень хорошо себя показывают. Считаю, с этим все и связано.

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Что помогло мне, как игроку ротации превратился в человека, который забил супергол французам? Не знаю! Работать надо.

Буду ли стараться повторить такой дальний удар? Все хотят шедевров? У нас стоит задача бить по воротам при любой возможности. Будет в матче с Бенфикой такая возможность – будем пробовать. А там – как получится", – сказал Шапаренко в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, свой стартовый поединок Динамо проведет уже сегодня, 14 сентября, на НСК Олимпийский. Соперником киевлян будет португальская Бенфика. Начало встречи в 22:00.

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