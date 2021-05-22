"Готовимся к спаррингу, и тренировки стали немного полегче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном.

Макаренко: Самыми приятными моментами моей карьеры были вызовы в сборную Украины

Однако прицел уже идет и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы.

Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна, но думаю, что в ближайшее время на теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить эту команду. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все задания, который стоят перед нами сейчас, а потом у нас будет небольной отдых", – цитирует Шапаренко официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.

Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением