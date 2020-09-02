"Только прошел обследование, есть небольшое повреждение. Но в любом случае, я рад, что Андрей Шевченко вызвал меня в сборную, и я все эти дни находился в расположении национальной команды.

Украина – Швейцария: пресс-конференция Андрея Шевченко

Когда почувствовал, что с ногой не все в порядке, врачи сборной осмотрели меня, потом позвонили клубным динамовским врачам и вместе пришли к выводу, что мне необходимо пройти курс лечения.

Конечно же, я хотел остаться, но повреждения не позволило. Спасибо Андрею Николаевичу, что отпустил меня лечиться. К сожалению, травмы – неотъемлемая часть футбола. По срокам реабилитации – пока информацией не владею. Знаю только, что буду делать процедуры и проходить курс восстановления на базе Динамо. Завтра же туда поеду, врачи все расскажут, дадут необходимые рекомендации, что необходимо будет делать. Хочется надеяться, что реабилитация много времени не займет, и к ближайшим матчам я буду готов", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, полузащитник Динамо накануне матча против сборной Швейцарии вынужден был покинуть расположение национальной команды из-за травмы.

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