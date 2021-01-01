Полузащитник Динамо Николай Шапаренко вспомнил, как оказался в киевском клубе в 2015 году, когда перешел из Мариуполя.

"Было больше конкретики со стороны Динамо, больше заинтересованности. А в Шахтере думали: "Да что, он и так к нам перейдет. Даже бороться за него не будем". Помню, Ребров сказал в интервью, что клуб мной интересуется.

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Понятно, что я сразу не попал бы в первую команду, но на меня рассчитывали. Меня пригласили в Киев подписать контракт. Я приехал, подписал, уехал в Мариуполь. А это на поезде 14 часов где-то. Потом мне звонят: "Приезжайте, Шахтер хочет с вами пообщаться. А о чем говорить, если у меня уже контракт? Смысл ехать?

Жалел ли я когда-нибудь из-за своего выбора? Нет. Это был осознанный, обдуманный переход. Отец сказал, что играть мне, поэтому и решать мне", – сказал Шапаренко в программе "Трендец".

Напомним, Шапаренко присоединился к Динамо в июле 2015 года. В текущем сезоне провел за киевлян 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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