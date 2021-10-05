Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о дне рождения в лагере команды и ожиданиях от матча против Финляндии в отборе на ЧМ-2022.

"Было приятно получить памятную футболку, которая останется со мной надолго и будет напоминать об этом сборе. Все желали мне здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.

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Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, к которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу. Некоторые ребята получили травмы. Желаю им здоровья, чтобы быстрее выздоравливали.

Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод реабилитироваться, поэтому будем работать по максимуму", – сказал Шапаренко в комментарии пресс-службе УАФ.

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