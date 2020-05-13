Шапаренко пожаловался на предвзятое отношение Лужного и Шацких

Хавбек Динамо Николай Шапаренко рассказал о сотрудничестве с тренерским штабом Александра Хацкевича.

"Почему я постоянно то в дубле, то в основе? Очень многое хочется сказать, но не буду. Так тренеры просто видят. У меня с Лужным и Шацких вообще не было контакта. Я с ними вообще не говорил.

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С Хацкевичем разговаривал. Он мне советовал, что нужно улучшить: подсказывал, как лучше принять мяч, когда на тебя игрок бежит, как пробить. Может, Лужный и Шацких на меня рассердились... Не знаю почему они меня то отправляли, то возвращали. Это очень трудно. Очень сильно бьет по морали. Я интервью вообще не давал, максимум клубу, и то на третий или четвертый раз. Близкие люди знают всю эту ситуацию. Я просто не хотел бы выносить ее в интернет", – сказал Шапаренко в программе Трендец.

Напомним, 21-летний полузащитник – воспитанник донецкого футбола. В УПЛ дебютировал в составе Мариуполя. В июле 2015 года перешел в Динамо как свободный агент. В текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол.

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