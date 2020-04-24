Шапаренко потроллил Вербича и получил остроумный ответ

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич стал "жертвой" своих одноклубников.

Не имея возможности подтрунивать друг над другом в раздевалке или на футбольном поле из-за вынужденного карантина, игроки Динамо пытаются оставаться в хорошем настроении и используют для шуток социальные сети.

Пиварич: Живем с Вербичем как одна семья

Полузащитник киевлян Бенямин Вербич выложил на своей странице в Instagram свою фотографию с обнаженным торсом. Сразу трое его одноклубников – Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Денис Бойко – поспешили потроллить словенского легионера.

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