toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Шапаренко потроллил Вербича и получил остроумный ответ

18:21 72 Читати українською
Шапаренко потроллил Вербича и получил остроумный ответ
Беньямин Вербич / Фото из открытых источников

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич стал "жертвой" своих одноклубников.

Не имея возможности подтрунивать друг над другом в раздевалке или на футбольном поле из-за вынужденного карантина, игроки Динамо пытаются оставаться в хорошем настроении и используют для шуток социальные сети.

Пиварич: Живем с Вербичем как одна семья

Полузащитник киевлян Бенямин Вербич выложил на своей странице в Instagram свою фотографию с обнаженным торсом. Сразу трое его одноклубников – Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Денис Бойко – поспешили потроллить словенского легионера.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

Когда-то)

Допис, поширений Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

blog_ava
Тете заинтересовал английские клубы – Шахтер получил предложения и озвучил астрономическую сумму
10:50
551
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко Николай Шапаренко Николай Шапаренко Беньямин Вербич Беньямин Вербич Виталий Миколенко Виталий Миколенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
34
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук