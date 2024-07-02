Клубом, который наиболее активно работает над приглашением украинца, остается Бешикташ. Турки не просто интересуются Шапаренко, а переходят к более решительным действиям.

Лацио готовится сделать Динамо унизительное предложение по Шапаренко

По информации издания Fotomac, руководство "орлов" уже установило первые контакты с 25-летним хавбеком Динамо. Это произошло после того, как сборная Украины завершила выступления на Евро-2024.

Напомним, что на континентальном первенстве Сергей Ребров выпускал Шапаренко в стартовом составе во всех трех матчах группового этапа. Лучшую игру Шапаренко продемонстрировал в матче против Словакии, в котором отметился голом и ассистом.

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