Хавбек сборной Украины попал в символические топ-11 второго тура от ведущего испанского издания Marca.

"А как выигрывать матчи, стоя?": Шапаренко – о критике после Румынии, ассисте на Яремчука и шансах с Бельгией

Шапаренко в матче против Словакии оформил гол и результативную передачу на Яремчука, что стало главным залогом волевой победы "сине-желтых". Мощное выступление 25-летнего представителя Динамо отметили не только на Родине, но и за рубежом.

Впереди у сборной Украины еще одна сверхважная задача. 26 июня в Штутгарте состоится последний матч группового этапа против Бельгии. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. Перед финальным туром в группе Е ничего не ясно. Все четыре команды имеют по 3 очка. Разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у нашей сборной худшая, 2:4.

Герой дня: Шапаренко поразил УЕФА и прокладывает трансфер из Динамо – от полутора тысяч гривен до 300 миллионов евро