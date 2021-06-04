Французский клуб заинтересован в подписании украинского хавбека, но есть одно "но".

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко может продолжить карьеру в Лиге 1 – 22-летнего украинца хочет видеть в своих рядах Марсель, сообщает Sport.fr.

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Хавбек сборной Украины является резервным вариантом для руководства французского клуба. Основная цель Марселя – подписание аргентинского полузащитника Тьяго Альмады из Велеса. Но если этот трансфер не состоится, то клуб будет работать над подписанием Шапаренко.

По мнению французов, киевляне готовы будут отпустить Николая за 8 млн евро, в то время как трансфер Альмады может обойтись Марселю в 15-20 млн евро.

Напомним, в сезоне 2020/21 Шапаренко провел за Динамо 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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