– У тебя приятные воспоминания от матчей с Францией?

– Мы и проигрывали с крупным счетом, и вничью играли, хорошую игру показывали. То все уже забылось. Есть будущее – и мы должны доказывать, что будет дальше.

Украина – Франция: Ребров объявил заявку "сине-желтых" на стартовый поединок отбора ЧМ-2026 – есть серьезная потеря

– То есть ты забыл свой фантастический гол в ворота Льориса?

– Я не забыл его, но это уже в прошлом. Надо еще такое забивать.

– Возможно, это лучший мяч в твоей карьере?

– Один из лучших.

– После того гола были слезы. Какие эмоции сейчас переживаешь, когда вспоминаешь тот момент?

– Ничего. Очень приятно просто, ведь это был мой первый гол за сборную, и такие эмоции тогда были. Очень приятно просто вспоминать. Иногда мне попадается это видео – просто приятно.

– Ты дважды становился "Львом матча" именно против французов. В чем твой секрет? Возможно, в детстве вместо молока пил какое-то специальное французское вино?

– Да нет, нет никакого секрета. Как-то так получилось, я не знаю.

– Какая сборная Франции сильнее – и, которая была в 2021 году, или сейчас?

– И та сильная, и сейчас тоже. Очень топовые игроки. Очень много игроков из ПСЖ, который сейчас, наверное, является одним из лучших клубов мира. Там, в принципе, собраны все лучшие игроки мира. Топ-сборная.

– У нас есть свой человек в ПСЖ. Забарный рассказал, как против кого играть?

– Да, подскажет, думаю.

– Мы сравнили сборные Франции. А если сравнивать сборные Украины: какая сильнее – та или нынешняя?

– Я же говорю, и та была хорошая сборная, и сейчас тоже хорошая сборная. Сейчас больше игроков выступают за границей. Думаю, с каждым годом все равно наша сборная будет становиться сильнее и сильнее.

– Как изменился с того момента Николай Шапаренко?

– Да никак. Не знаю.

– Тебе комфортнее играть против команд, которые дают пространство, как Франция, или против тех, кто ставит автобус, как, вероятно, это будет в матче с Азербайджаном?

– Я бы не сказал, что они, наверняка, будут ставить автобус. Они будут играть дома, их будут гнать болельщики. Но приятнее играть, когда две команды играют в открытый футбол.

– В чем может быть главная сила сборной Украины в противостоянии с Францией?

– В первую очередь, это компактность, чтобы все вместе отрабатывали в обороне, играли компактно и просто верили в себя, что мы сможем играть на равных с такой Францией, и все.

– Если бы ты смог украсть одного игрока сборной Франции в нашу сборную на этот матч – кого бы ты взял?

– Мбаппе. А еще Барколя. Мне очень нравится, как он играет. Очень быстрый, техничный.

– Если бы тебе предложили, что ты снова станешь "Львом матча" в игре с Францией, но счет будет 0:0 – ты бы согласился?

– Нет, только победа, – сказал Шапаренко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, матч Украина – Франция состоится уже сегодня, 5 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

