Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал, что почувствовал после того, как его гол в ворота Бенфики был отменен после просмотра VAR.

"Что почувствовал? Опустошение, наверное. Было большое опустошение, но это и есть футбол, чтобы мы переживали такие эмоции. Двигаемся дальше. У нас была дисциплина в обороне, и мы ждали момент для контратаки, поскольку Бенфика очень хорошо контролировала мяч.

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Было такое чувство, что где-то появится у нас стопроцентный момент, и мы должны его реализовать, но, к сожалению, VAR. Не скажу, что УПЛ и Лига чемпионов – одно и то же. Здесь играют лучшие команды, это лучший клубный турнир. В том году у нас была новизна, а сейчас уже более привычно. Стараемся не бояться, играть", – поделился Шапаренко в программе Бомбардир.

Напомним, Николай забил в ворота Бенфики на 3 компенсированной минуте, однако гол отменили из-за офсайда Гармаша в начале результативной атаки.

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