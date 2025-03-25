Штутгарт проявляет заинтересованность в полузащитнике киевского клуба Николае Шапаренко, сообщает Sky Sport.

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26-летний игрок сейчас находится на стадии ранних переговоров с немецким клубом. По информации источника, оценка Шапаренко в Штутгарте является очень высокой. Его сильные стороны – это отличное прохождение мяча, техника и способность видеть поле. Шапаренко может стать потенциальной заменой для Энцо Мийо. Ожидается, что стоимость футболиста этим летом составит около 10 миллионов евро.

К слову, Шапаренко в текущем сезоне провел 26 матчей за Динамо, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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