"Поддержка была сумасшедшей сегодня. Играли для всей страны. Жаль, что не получилось выиграть, но это – футбол. Они забили нелепый мяч. Такие игры состоят из мелочей.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мечтал забить за свою страну. Еще в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась. Моя уверенность в центре поля? Сыграли уже много игр с Францией. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться.

Нам нужна была победа сегодня. Ничья – тоже хороший результат, жаль, что пропустили такой гол. Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать других соперников", – заявил Шапаренко в эфире канала Футбол.

Заметим, для Николая гол в ворота "Ле Блё" стал дебютным в сине-желтой футболке.

Украина расписала заслуженную ничью с Францией – Шапаренко отличился шедевром, "Ле Блё" продолжили безвыигрышную серию