"Что хотел бы сделать со своей прической? Ничего. Возможно, немного длиннее или короче.

Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его из Динамо

Почему состриг длинные волосы? Тренеры начали: "подстригись". Ну я не обращал внимания, потому что понимал, что это мой стиль, мне так узнают. Привык просто. А потом в один момент подстригся. Понял, что время пришло для этого", – отметил Шапаренко в шоу Трендец на YouTube.

К слову, Николай в текущем сезоне провел 20 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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