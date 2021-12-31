Шапаренко объяснил, почему решился на радикальную смену имиджа
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал, почему решил состричь длинные волосы.
"Что хотел бы сделать со своей прической? Ничего. Возможно, немного длиннее или короче.
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Почему состриг длинные волосы? Тренеры начали: "подстригись". Ну я не обращал внимания, потому что понимал, что это мой стиль, мне так узнают. Привык просто. А потом в один момент подстригся. Понял, что время пришло для этого", – отметил Шапаренко в шоу Трендец на YouTube.
К слову, Николай в текущем сезоне провел 20 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.
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