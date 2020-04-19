Шапаренко объяснил, откуда взялась информация о конфликте с тренерским штабом Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко развеял слухи о конфликте с тренерским штабом Алексея Михайличенко.

"Это развивают те журналисты, которые хотят хайпа, можно сказать, я никого не критиковал, это была ложь. Я сразу написал у себя на странице, что такого не говорил.

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Так, был расстроен заменой (3 марта в матче с колосом на 31-й минуте. – прим.). Хотелось играть, покажите мне хоть одного футболиста, который будет доволен заменой в первом тайме?" – сказал Шапаренко в комментарии Динамомании.

Напомним, 21-летний полузащитник – воспитанник донецкого футбола. В УПЛ дебютировал в составе Мариуполя. В июля 2015 года перешел в Динамо как свободный агент. В текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол.

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