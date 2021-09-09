Ключевой полузащитник Динамо Николай Шапаренко не сможет сыграть против Металлиста 1925 из-за перебора желтых карточек в предыдущих поединках, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо готовится к матчу против Металлиста 1925 – Луческу получил усиление из сборной Украины

Другие подопечные Мирчи Луческу по графику готовятся к матчу. Напомним, Николай стал лучшим игроком сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Франции (1:1), отметившись голом.

Напомним, Динамо лидирует после 6-ти туров УПЛ. Игра с харьковчанами запланирована на 11 сентября, начало в 17:00.

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