Шапаренко не поможет Динамо в матче с Металлистом 1925
Главный тренер Динамо Мирча Луческу имеет одну кадровую проблему перед матчем 7-го тура УПЛ.
Ключевой полузащитник Динамо Николай Шапаренко не сможет сыграть против Металлиста 1925 из-за перебора желтых карточек в предыдущих поединках, сообщает официальный сайт Динамо.
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Другие подопечные Мирчи Луческу по графику готовятся к матчу. Напомним, Николай стал лучшим игроком сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Франции (1:1), отметившись голом.
Напомним, Динамо лидирует после 6-ти туров УПЛ. Игра с харьковчанами запланирована на 11 сентября, начало в 17:00.
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