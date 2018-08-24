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Шапаренко не играет за Динамо из-за конфликта с Хацкевичем, – СМИ

15:24 189 Читати українською
Шапаренко не играет за Динамо из-за конфликта с Хацкевичем, – СМИ

Хавбек Динамо Николай Шапаренко имеет конфликт с наставником киевлян Александром Хацкевичем.

По информации сайта Sport.ua, Хацкевич и Шапаренко имеют некоторое недопонимание. 19-летний хавбек не был включен в заявку на матч 3 тура УПЛ против Шахтера, а после победы динамовцев не зашел в раздевалку и не поздравил команду.

Шапаренко: Хотелось бы когда-то поиграть в Испании

Это заметил и главный тренер Динамо Александр Хацкевич. После этого эпизода Шапаренко пока не выходил на поле за главную команду Динамо.

Заметим, что ранее Александр Хацкевич объяснял отсутствие игровой практики у Шапаренко опаской игрока вступать в борьбу после травмы. Напомним, Шапаренко в первом туре УПЛ против Ворсклы сломал нос.

Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев
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