"Для этого и существует футбол, чтобы мы переживали такие эмоции. Фортуна не улыбнулась нам в конце – значит, где-то мы не заслужили. Обидно, чувствуется какое-то опустошение...

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Тренер настраивал нас на победу, как и на любую другую игру. Мы понимали, что нам по силам эта команда, с ней можно играть. Я был уверен в партнерах, тренерах, болельщиках, знал, что мы способны показать достойную игру – так и получилось.

Помню, после матча с Чехией прощались с Яремчуком и он сказал: "Давай, брат, через два дня увидимся". В принципе, особых шуток не было. Яремчук с уважением отзывался о Динамо, как и мы о его команде. Его задача в Бенфике – выходить и забивать. Но хорошо сыграл в нескольких моментах Денис Бойко, не позволил забить, и в целом наш вратарь провел хороший матч", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. Николай Шапаренко уже в добавленное время забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

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