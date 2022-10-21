Шапаренко назвал футболиста Динамо, на которого пытается равняться
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко признался, кто производит на него самое положительное впечатление в команде.
"Сидорчук как капитан команды играет очень важную роль. Думаю, многие на него полагаются. Тем, как он себя ведет вне футбола, и тем, как на поле. У него много лидерских качеств, которые я бы хотел себе перенять в будущем.
Шапаренко назвал клуб своей мечты
По отчеству пока его не называем, но очень большое уважение к нему, это правда. Он очень ответственен. Вот когда мы во время войны выехали на благотворительные матчи, жили в Бухаресте, а он нам нашел квартиру. Конкретно мне", – сказал Шапаренко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.
Напомним, Сидорчук перешел в Динамо в 2013 году из запорожского Металлурга. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.