"Сидорчук как капитан команды играет очень важную роль. Думаю, многие на него полагаются. Тем, как он себя ведет вне футбола, и тем, как на поле. У него много лидерских качеств, которые я бы хотел себе перенять в будущем.

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По отчеству пока его не называем, но очень большое уважение к нему, это правда. Он очень ответственен. Вот когда мы во время войны выехали на благотворительные матчи, жили в Бухаресте, а он нам нашел квартиру. Конкретно мне", – сказал Шапаренко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Напомним, Сидорчук перешел в Динамо в 2013 году из запорожского Металлурга. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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