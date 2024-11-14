Украинский хавбек Динамо Николай Шапаренко снова попал в сферу интересов Трабзонспора, сообщает Sonnokta Gazetesi.

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По информации источника, лично на переходе 26-летнего полузащитника настаивает главный тренер "бордово-синих" Шенол Гюнеш. 72-летний специалист хочет усилить линию полузащиты зимой, и украинец является одним из приоритетных трансферов.

Более того, Гюнеш будет лично просматривать Шапаренко в матче Лиги наций между Грузией и Украиной, который состоится в субботу, 16 ноября.

Напомним, контракт Шапаренко с Динамо рассчитан до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро. Ранее Игорь Суркис заявлял, что справедливой компенсацией за Николая будет 300 млн евро.

К слову, нынче за Трабзонспор уже выступает один украинец – экс-защитник Зари Арсений Батагов.

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