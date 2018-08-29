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Шапаренко: Если вышел на поле и не изменил счет, значит ничего полезного не сделал

15:25 45 Читати українською
Шапаренко: Если вышел на поле и не изменил счет, значит ничего полезного не сделал
Николай Шапаренко / Футбол 24

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился эмоциями после ответного матча против Аякса в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (0:0).

"Не получилось реализовать свои моменты. Если бы реализовали, счет был бы другим. Играть всегда можно лучше. Но свой выход на поле не оценю никак, если вышел и не изменил счет, значит ничего полезного не сделал", – рассказал Шапаренко для Dynamo.kiev.ua.

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Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1:3 по сумме двух поединков.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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Динамо Киев - Аякс Лига чемпионов Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев
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