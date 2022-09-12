Международный центр спортивных исследований CIES обнародовал список лучших футболистов мира среди тех, кто еще не достиг 25-летнего возраста.

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Рейтинг состоит из нескольких позиций – речь идет не столько о стандартных игровых амплуа, сколько о конкретных функциях исполнителей на поле. Интересно, что сразу два представителя УПЛ заняли ведущие места среди звезд мирового футбола. В частности, Николай Шапаренко фигурирует в списке "креативных плеймейкеров" (Playmaker creator), а Виктор Цыганков стал одним из лучших "инвертированных бомбардиров" (Shooter infiltrator).

К слову, Шапаренко сейчас на больничной койке – футболист получил тяжелую травму в матче Лиги Европы против Фенербахче и пропустит 6 месяцев. Цыганков накануне ассистом помог Буяльскому добыть для Динамо первую победу в сезоне УПЛ.

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