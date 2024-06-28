Желание Игоря Суркиса продать Николая Шапаренко за 300 миллионов евро пока остается мечтой – хавбек далек от трансфера в топ-клуб.

Накануне Игорь Бурбас заявил, что итальянский Лацио стремится подписать полузащитника Динамо Николая Шапаренко и даже засылал скаутов на матч против Бельгии.

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По информации "ТаТоТаке", к 25-летнему хавбеку действительно присматриваются клубы Италии и АПЛ, а также один представитель Ла Лиги, но Лацио среди них нет. По версии источника, вероятность перехода украинца в римский клуб невелика и вот почему.

Президент римского клуба Клаудио Лотито – типичный скряга и вряд ли заплатит сумму выше 10 млн, а дешевле Динамо одного из своих лидеров точно не отдаст. Трансфер заметно усложнился после замены тренера – при Игоре Тудоре устроить Шапаренко было бы проще, чем при Марко Барони. В заявке Лацио на новый сезон может возникнуть перебор игроков статуса non-EU. Шапаренко банально может не хватить места. В конце концов, сам футболист не горит желанием играть в Лацио.

Отмечается, что предметный интерес к Шапаренко во время Евро-2024 проявила лишь одна команда – 16-кратный чемпион Турции Бешикташ. Турки уже интересовались футболистом ранее. Работа над потенциальным трансфером ведется активно.

Напомним, Шапаренко выступает за главную команду Динамо с 2018 года. В прошлом сезоне провел за киевлян 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 9 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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