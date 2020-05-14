Шапаренко хотел покинуть Динамо – хавбеку не нравился его статус в клубе

Хавбек Динамо Николай Шапаренко признался, что рассматривал предложения от других команд перед началом сезона 2019/20.

"Да, я мог уйти в аренду – нужно было только согласие Игоря Михайловича Суркиса, и я перехожу. Я сам хотел, ведь это очень трудно – я хочу играть, прошел этап U-21 и дубля, мне хочется играть в основе больше.

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А когда тебя снова отправляют в U-21, то понимаешь, что все это у тебя уже было. Не то что бы мотивация исчезла, но настроения выступать за U-21 уже нет. Я очень хотел уйти, чтобы играть", – пояснил Шапаренко в эфире Трендец.

Добавим, что 21-летний хавбек Динамо в текущем сезоне сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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