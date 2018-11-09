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Шапаренко: Хацкевич сейчас доверяет больше игрового времени, это придает уверенности

8 ноября 23:20 37 Читати українською
Шапаренко: Хацкевич сейчас доверяет больше игрового времени, это придает уверенности
Николай Шапаренко / фото из соцсетей

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал победу киевлян в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы над Ренном (3:1).

"Получился хороший гол, попал. Сейчас я стал больше играть, Хацкевич доверяет больше игрового времени. Это добавляет уверенности. Получается, что я прогрессирую. Вызов в сборную? Защищать ее цвета – моя мечта.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов и обзор матча

Что касается матча с Ренном, то мы полностью подготовились и изучили соперника. После перерыва французам нужно было отыгрываться, а нам нужно было контратаковать и бить, если будет момент для удара", – сказал Шапаренко в эфире телеканала Футбол 1.

Динамо красиво обыграло Ренн и возглавило свою группу Лиги Европы

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 1
Ренн
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Ренн Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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