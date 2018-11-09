Шапаренко: Хацкевич сейчас доверяет больше игрового времени, это придает уверенности

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал победу киевлян в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы над Ренном (3:1).

"Получился хороший гол, попал. Сейчас я стал больше играть, Хацкевич доверяет больше игрового времени. Это добавляет уверенности. Получается, что я прогрессирую. Вызов в сборную? Защищать ее цвета – моя мечта.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов и обзор матча

Что касается матча с Ренном, то мы полностью подготовились и изучили соперника. После перерыва французам нужно было отыгрываться, а нам нужно было контратаковать и бить, если будет момент для удара", – сказал Шапаренко в эфире телеканала Футбол 1.

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