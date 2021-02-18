"Никаких вопросов к судье нет. Арбитр хорошо отработал. Грубая игра Брюгге? Все понимают, что это Лига Европы. Матчи на вылет, на каждом участке поля борьба. Мы знали, что так будет, не на что жаловаться.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Супер, что болельщики вернулись на стадионы. Это придало нам мотивацию. Играем в первую очередь для них. Играем, чтобы они получили удовольствие. Это прекрасно", – рассказал Шапаренко.

Добавим, что ответный матч между Брюгге и Динамо состоится в Бельгии 25 февраля.

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