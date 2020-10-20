Полузащитник Динамо Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов после поражения от Ювентуса (0:2) в групповом раунде Лиги чемпионов.

"График очень насыщенный, но мы находим в себе силы, потому что не каждый год играешь с такими соперниками. Стараемся как можно лучше себя проявить против оппонентов уровня Ювентуса.

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Первый гол был неожиданным, но мы должны быть готовы к такому. Ювентус – большой клуб, там большие игроки. Хочется играть и прогрессировать на фоне лучших", – сказал Николай Шапаренко на послематчевой пресс-конференции.

Заметим, Динамо проиграло Ювентусу на НСК Олимпийский со счетом 0:2 в первом туре Лиги чемпионов – дублем отметился Мората.

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