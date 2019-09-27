"Шапаренко должен хотя бы раз в неделю играть", – Хацкевич рассказал о взаимоотношениях с полузащитником Динамо

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич в новом выпуске шоу "Вацко Light" рассказал о своем отношении к хавбеку киевлян Николаю Шапаренко.

"Верю, что и Коля Шапаренко может вырасти в хорошего игрока. У меня нормальные с ним отношения, все остальное – кем-то придумано. Он очень быстро переступил (ступени профессионального футбола – прим.). Этот переход, эта пресса, которая была у него после забитого мяча в Мариуполе... Но Коля такой футболист, который должен всегда держать себя в игровом, функциональном тонусе.

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Знаю, что он работает индивидуально – фитнес и над техническими моментами. Он здорово провел сборы, начал сезон, но этот вызов в национальную сборную... Я ему говорил: "Коля, я понимаю, что вызов в сборную – это супер, все классно. Но лучше поехать в молодежную сборную и там играть. У Сани Головка. Ты будешь там играть, это официальные матчи".

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Он участвовал 10 дней в тренировочном процессе, но Коля такой парень, что ему надо хотя бы раз в неделю играть. Пропал игровой тонус", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Live.

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