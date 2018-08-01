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Шапаренко: Динамо хватит сил и на Шахтер, и на Славию

22:20 43 Читати українською
Шапаренко: Динамо хватит сил и на Шахтер, и на Славию
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал о настроении команды перед следующими матчами в чемпионате Украины и Лиги чемпионов.

"Независимо от соперника мы настраиваемся на каждый матч. Отдаем все силы на поле. В пятницу против Шахтера выложимся на 200%.

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Следующий матч против Славии. Думаю, что сил нам хватит. Наша главная задача – выход в Лигу чемпионов, а Шахтер наш принципиальный соперник", – цитирует Шапаренко издание dynamomania.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.

Следующий матч Динамо проведет против Славии в рамках квалификации Лиги чемпионов.

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Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

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