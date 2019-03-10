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Шапаренко: Было важно победить после поражения от Челси

22:06 17 Читати українською
Шапаренко: Было важно победить после поражения от Челси
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал победу над Арсеналом-Киев.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

"Было важно победить Арсенал-Киев после матча с Челси. В первом тайме хорошо реализовали моменты, во втором – держали мяч. Арсенал имел возможность в первом тайме с углового, но не забил.

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Считаю, что Цыганкову был важен гол с пенальти, ведь он уже давно не забивал. Гармаш своими мячами отметился, мог и третий забить.

Для нас огромная мотивация, будет полный стадион на матче с Челси. Надо показать хорошую игру. В Киеве должны быть моменты, будем их создавать", – сказал Шапаренко FootballHub.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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