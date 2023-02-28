Шапаренко в своем Instagram поделился видео, на которых Николай уже тренируется индивидуально, выполняя рывки и перепасовываясь с тренером.

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"Осталось совсем немного", – подписал Шапаренко видеоролики, намекая на скорое возвращение к игре.

Напомним, Шапаренко получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата.

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