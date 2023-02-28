Шапаренко близок к полному восстановлению от травмы – игрок Динамо уже тренируется
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться от повреждения – игрок имеет положительные новости.
Шапаренко в своем Instagram поделился видео, на которых Николай уже тренируется индивидуально, выполняя рывки и перепасовываясь с тренером.
"Были готовы продать": Цыганык назвал футболиста, который мог стать третьим в компании Цыганкова и Забарного
"Осталось совсем немного", – подписал Шапаренко видеоролики, намекая на скорое возвращение к игре.
Напомним, Шапаренко получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата.
Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи