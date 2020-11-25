"Барселона – классный клуб. Они доказали, что могут обыграть нас даже резервным составом. Мы старались перекрывать зоны, но сил хватило только на один тайм. Набираем форму после коронавируса. Конечно, кондиции не оптимальны, но мы работаем.

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Изменило ли что-то присутствие Месси? Возможно. Когда Месси на поле, Барселона испытывает давление. Другие игроки постоянно ищут его передачей, отдают ему мяч, даже когда партнеры в лучших позициях. И без Месси они лучше обороняются", – сказал Шапаренко на пресс-конференции.

Динамо потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, но еще имеет возможность побороться за плей-офф ЛЕ с Ференцварошем.

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