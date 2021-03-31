Шапаренко – об игре с Казахстаном: Хотим реабилитироваться за матч с Финляндией
Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко серьезно настроен одержать первые три очка в матчах квалификации на ЧМ-2022.
"Силы есть, ты представляешь свою страну и играешь за нее. В этом большая мотивация. Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру (с Финляндией 1:1 – прим.).
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Будем атаковать и играть на полную, чтобы добиться положительного результата. Они вроде играют в пять защитников, это хорошая и крепкая команда. Но я думаю они нам под силу", – признался Шапаренко в эфире Футбол News.
Заметим, первых два мартовских поединка против Франции и Финляндии завершились со счетом 1:1. Матч Украина – Казахстан состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.
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