"Силы есть, ты представляешь свою страну и играешь за нее. В этом большая мотивация. Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру (с Финляндией 1:1 – прим.).

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Будем атаковать и играть на полную, чтобы добиться положительного результата. Они вроде играют в пять защитников, это хорошая и крепкая команда. Но я думаю они нам под силу", – признался Шапаренко в эфире Футбол News.

Заметим, первых два мартовских поединка против Франции и Финляндии завершились со счетом 1:1. Матч Украина – Казахстан состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

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