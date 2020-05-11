Шантаж клубов АПЛ не удался – FA готова досрочно завершить сезон в Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает вариант, что нынешний розыгрыш АПЛ не удастся доиграть.

Председатель FA Грег Кларк сообщил клубам АПЛ, что не стоит рассчитывать на отмену вылета в Чемпионшип, так как результаты текущего сезоне не будут аннулированы, даже если придется досрочно завершить сезон, сообщает The Telegraph.

АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон

Отмечается, что FA обладает широкими полномочиями как "специальный акционер" в рамках соглашения, когда АПЛ была создана в 1991 году. В частности организация имеет возможность наложить вето на любые предлагаемые изменения по повышению и понижению в классе. Кларк отметил, что судьбу сезона 2019-20 стоит решать на основе спортивных заслуг, даже если все матчи не могут быть сыграны.

Ранее сообщалось, что команды из нижней части турнирной таблицы были готовы бойкотировать возобновление АПЛ, если сезон захотят доиграть на нескольких определенных стадионах. По их мнению, этот вариант не позволит находиться всем командам в равных условиях. Таким образом эти клубы пытались сохранить свою прописку в элите.

Следовательно, решение FA наоборот должно побудить участников АПЛ проголосовать за возобновление сезона, чтобы иметь возможность на поле побороться за право не вылететь в Чемпионшип. К слову, внизу таблицы сейчас находятся Борнмут, Астон Вилла и Норвич. Футбольный сезон а Англии ориентировочно может возобновиться в начале июня.

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