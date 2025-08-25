Английская футбольная ассоциация (ФА) возьмется за изучение инцидента, случившегося во время матча Кристал Пэлас – Ноттингем Форест (1:1) во втором туре АПЛ.

Как сообщает The Athletic, болельщики хозяев развернули баннер с противоречивым содержанием. На нем владельца Фореста Эвангелоса Маринакиса изобразили с пистолетом возле головы Моргана Гиббс-Вайта, который произносит саркастическую фразу: "Господин Маринакис не причастен к шантажу, договорных матчей, торговли наркотиками или коррупции!"

Кроме этого, плакат содержал другие провокационные оскорбления: Маринакиса с чемоданом, переполненным наличными, представителя УЕФА рядом с мешками с надписью "корреспонденция" и логотипами Ноттингем Форест и УЕФА, бывшего миноритарного акционера Пеласа Джона Текстора в виде клоуна, а также корабль с именем Маринакиса. Sky Sports не показал баннер в прямой трансляции в Великобритании, но впоследствии информация о нем разошлась в медиа.

Представители АПЛ в комментарии источнику заявили, что расследованием инцидента занимается ФА. Сами клубы и фанатская группа Кристал Пэлас комментировать инцидент отказались.

Ситуация вокруг Маринакиса остается напряженной – греческий бизнесмен всегда решительно отрицал любые обвинения в причастности к коррупционным или криминальным схемам.

Гиббс-Вайт, которого изобразили на новом плакате, в конце июля продлил контракт с Форестом до 2028 года, отказавшись от перехода в Тоттенхэм после личного разговора с Маринакисом.

