Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о проблемах в команде перед матчем 12 тура АПЛ с Ноттингемом.

“У Уайта были разные виды повреждений, не одно и то же. Его состояние не улучшилось за последние несколько недель, и нам пришлось принять решение.

Зинченко может покинуть Арсенал – Финалист Лиги чемпионов заинтересовался украинцем

Понятно, что Бен будет стараться изо всех сил, но дошло до того, что нам нужно было защитить игрока, и мы решили провести операцию. Он согласился на нее. К сожалению, восстановление займет несколько месяцев. Мы должны посмотреть, какой будет его реакция после операции.

Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард и Риккардо Калафьори восстановились и будут доступны для субботнего матча. Сегодня у них была первая тренировка, они в очень хорошей форме.

Киран Тирни пока не готов, а Такехиро Томиясу будет отсутствовать некоторое время", – цитирует Артету BBC.

Учитывая потери в обороне, шансы Александра Зинченко сыграть вырастают. К слову, украинский защитник провел лишь 178 минут на поле во всех турнирах за Арсенал.

"Артета в Арсенале теперь задумается, почему Саше нет места": Грозный – о легкой игре и разнице между Яремчуком и Довбыком