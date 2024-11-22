Шансы Зинченко сыграть растут – Артета пролил свет на кадровую ситуацию Арсенала
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о проблемах в команде перед матчем 12 тура АПЛ с Ноттингемом.
“У Уайта были разные виды повреждений, не одно и то же. Его состояние не улучшилось за последние несколько недель, и нам пришлось принять решение.
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Понятно, что Бен будет стараться изо всех сил, но дошло до того, что нам нужно было защитить игрока, и мы решили провести операцию. Он согласился на нее. К сожалению, восстановление займет несколько месяцев. Мы должны посмотреть, какой будет его реакция после операции.
Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард и Риккардо Калафьори восстановились и будут доступны для субботнего матча. Сегодня у них была первая тренировка, они в очень хорошей форме.
Киран Тирни пока не готов, а Такехиро Томиясу будет отсутствовать некоторое время", – цитирует Артету BBC.
Учитывая потери в обороне, шансы Александра Зинченко сыграть вырастают. К слову, украинский защитник провел лишь 178 минут на поле во всех турнирах за Арсенал.
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