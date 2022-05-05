"Шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются. Раньше я говорил, что шотландцев нельзя недооценивать, поскольку это сильная, по европейским меркам, выше среднего уровня сборная.

"Трудно тренироваться, когда люди сидят в бомбоубежищах": дебютант сборной Украины – о настроении в лагере "сине-желтых"

Тем не менее, у нашей команды есть преимущество по потенциалу, технической оснащенности. Но сейчас шансы уравнялись, поскольку у соперника все стабильно, все футболисты находятся в игровом тонусе. У нас же не так много времени, чтобы все исполнители пришли в хороший игровой ритм, при этом нашим ребятам непросто быть полностью сконцентрированными, когда в стране идет война, и многие переживают за своих родственников, близких людей", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины проводит сбор в Словении. К лагерю "сине-желтых" уже присоединились представители Динамо и Артем Довбик, помогавший киевлянам в матчах благотворительного турне. Перед дуэлью с шотландцами подопечные Петракова планируют провести пять спаррингов.

Россия напала на Украину: Срна бескомпромиссно уничтожил россиян, а те придумали безумный способ обойти санкции (LIVE)