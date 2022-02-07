Защитник киевлян Аллан Аусси, который на правах аренды будет выступать за Верес, рассказал о переходе в ровенский клуб.

"Вариант с Вересом предложили агенты. Не очень долго думал над предложением, взвесил все "за" и "против" и принял решение.

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Конкуренция – это всегда хорошо. Если она есть, то есть возможность для роста футболиста. Буду делать все, что от меня зависит, а решать главному тренеру. Хочу принести максимальную пользу Вересу.

Что касается возможной смены украинского гражданства на сирийское... Мне кажется, что шанс попасть в сборную Украины есть всегда, где бы ты ни играл. Я – украинец, постараюсь демонстрировать высокий уровень игры, а там посмотрим", – сказал Аусси в комментарии Tribuna.

Напомним, Алан будет находиться в команде Юрия Вирта ближайшие 1,5 года. Ранее ему поступало предложение выступать за сборную Сирии (родину отца), но он не оставляет надежд сыграть в составе "сине-желтых".

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